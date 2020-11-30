Çin'deki tek bir vaka fabrika kapattırıyor

Dünya, COVID-19 salgınında kasım ayı ile birlikte yeni zirveleri görürken, Çin normalleşme yolunda ilerliyor. Ekonomik veriler, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışıyor. 28 Kasım itibariyle Çin ana karasında sadece 5 semptomlu ve 8 semptomsuz yeni vaka tespit edildi. Bulaşmaların tamamı ise yurtdışı kaynaklıydı. Peki Çin bunu nasıl başardı? Dünyanın saygın tıp dergileri bir konuda hemfikir: Çin’in başarısı test, temas, takip ve izolasyon adımlarında saklı. Vaka görülen noktada bölgesel karantinalar uygulanıyor ve tek bir vakada fabrikalar kapatılıyor. Böylece, ekonomik yükü ağır büyük ölçekli karantinalardan kaçınılabiliyor.

ABD başkanlığını Joe Biden’a devredecek Donald Trump “Çin virüsü” söylemleriyle Çin’i pandemiyi iyi yönetememekle suçlasa da, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Çin’in bu konuda başarılarını her fırsatta överek örnek olması gerektiğine dikkat çekiyor.

The Lancet sağlık yazarı Talha Burki’nin “Çin’in COVID-19’u başarıyla kontrol altına alması” başlıklı makalesi ve Global Times, South China Morning Post ile Xinhua gibi Çinli haber kuruluşlarında özellikle vurgulanan kritik önlemler ve uygulamalardan bazıları şöyle:

* SARS virüsü tecrübeleri sayesinde hızla bir pandemi merkezi kurdu.

* Toplu taşımayı hızla askıya aldı ve ülke içi seyahati durdurdu. Sınırlarını kapattı.

* Toplumun maske kullanmak konusunda farkındalığı çok yüksek.

* 10 Ocak’ta virüsün genomu yayınlandıktan günler sonra Vuhan’da 76 günlük sıkı karantina uyguladı.

* Ülke genelinde toplu taşıma merkezlerine 14 bin sağlık tarama noktası kuruldu.

* Birkaç hafta içinde 9 milyon kişiye test yapıldı.

* Ulusal temas takip sistemi kuruldu.

* Koruyucu ekipman üretimini hızlandırdı.

* Drone’lar vatandaşlara “Maskesiz dolaşmamalısınız, eve gidince ellerinizi yıkayın” uyarıları yaptı.

* 10 Kasım itibariyle tekrar Hindistan’dan tüm uçuşları durdurdu. İngiltere, Belçika, Fransa, Rusya, İtalya, Ukrayna, Etiyopya, Bangladeş ve Filipinler vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Devlet Başkanı Xi Jinping, ülke içindekine benzer bir QR kod sisteminin uluslararası seyahatin güvenli şekilde başlaması için kullanılmasını önerdi.

* 4 Kasım’da 4,7 milyon insanın yaşadığı Kashi kentinde, 61 asemptomatik virüs taşıyıcı tespit edilmesi sonrası üçüncü kez “tüm nüfusa virüs taraması yapılmasına” karar verildi. 27 Ekim’de kent dört günde bu taramayı yapmıştı.

* 13 Ekim’de eski bir hastanın ve eski bir çalışanla eşinin COVID-19 pozitif çıkması sonrası Qingdao Chest Hastanesi karantinaya alındı. Hastanede vaka çıkması nedeniyle Shandong eyaletinin 9 milyon vatandaşına beş gün içinde test yapılmasına karar verildi.

* Eylül’de Myanmar sınırından geçişlerde virüs girişi gözlenmesi üzerine 200 bin kişilik Ruili kentinde evde kal emri verildi.

Tek bir vaka fabrika kapattırıyor

Dün Çin’in Chongqinq kentinde Güney Kore’li çip üreticisi devi SK Hynic’e ait bir fabrikada tek bir semptomsuz vaka nedeniyle operasyonlar durduruldu ve tüm fabrika çalışanları karantinaya alınarak nükleik asit testi yapılıyor. Pudong International Havalimanı’nda birkaç çalışanda virüs tespit edilmesi sonrası 18 bine yakın havalimanı çalışanına virüs taraması yapıldı.

Soğuk zinciri çok sıkı denetliyor

COVID-19’un donmuş ithal gıdalar yoluyla yayılmasının anlaşılması sonrası ülkede soğuk zincir kontrollerinin daha da sıkılaştırılacağı duyuruldu. Brezilya’dan ithal edilen bir biftekte virüs tespit edilmesi sonrası ilgili soğuk gıda deposu kordona alındı. Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Sun Wenjian, Xinhua haberine göre soğuk zincir ambalajlarında ve bulundukları ortamlarda COVID-19 virüs testlerinin pozitif çıkmasının bu konuda etkili olduğunu belirterek, bakanlığın karayolu ve su taşımacılığında ithal soğuk zincir gıdalar yoluyla COVID-19 bulaşmasının önlenmesine yönelik personel eğitimi, korunma ve dezenfekte yöntemleri içeren bir talimat yayınladı.

Kargo kamyonları durduruluyor

Havalimanlarının kargo alanlarında çalışanlar koruyucu ekipman giyiyor. Giriş çıkışlarda çalışanlar sağlık bilgilerini içeren QR kodları denetçilere göstermek zorunda. 20 Kasım’dan bu yana üç UPS çalışanının pozitif çıkması sonrası, şirketin Pudong International’daki kargo bölümünde operasyonlar durdurulmuş.

Transit uçuşta ikinci test isteniyor

Çin’e gitmek isteyen yolcuların PCR testi yapması zorunlu. Bazı Çin büyükelçiliklerinden yapılan açıklamaya göre, üçüncü bir ülke üzerinden gerçekleşen aktarma uçuşlarda ise yolculardan üçüncü ülkede bulaşma olması ihtimaline karşı ikinci bir test yapılması isteniyor.

Vaka azalsa da önlemleri gevşetmeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumlar Programı teknik sorumlusu Maria Van Kerkhove, cuma günü yaptığı açıklamada, vaka sayısında düşüş yaşayan ülkeleri “tedbirli” olmaya devam etmeleri konusunda uyardı. Van Kerkhove “Önlemlerin etkili olduğunu ve yayılımın gerilediğini görmek güzel ama şu an önlemleri bırakma zamanı değil. Tersine, önlemleri artırma zamanı” dedi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre, dünya genelinde toplam COVID-19 vaka sayısı 61 milyonun, ölü sayısı ise 1 milyon 400 binin üzerine çıkmış bulunuyor.