Çin'den ABD diplomatlarına kısıtlama

11 Eylül 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Çinli yetkililerin ABD ziyaretine izin vermemesi üzerine, ülkedeki tüm ABD konsoloslukları ve çalışanlarına kimi kısıtlamalar uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Alınan önlemlerin Çin'in ABD'nin hatalı hamlelerine verdiği meşru ve gerekli yanıtlardır. Çin, iki ülkenin tüm sektörleri arasındaki normal alışverişi ve işbirliğini desteklemeye devam edecek ve Çin büyükelçiliği ve konsoloslukları, tüm sektörlerle normal ilişkilerini sürdürecektir. ABD'yi bir kere daha hatalarını derhal düzeltmeye ve Çin Büyükelçiliği, konsoloslukları ve personeline uygulanan mantıksız kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz.Çin, ABD'nin eylemlerine aynı düzeyde cevap vermeye devam edecektir."