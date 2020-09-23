Çin'den, ABD Temsilciler Meclisi'ne kısıtlama eleştirisi

23 Eylül 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ABD Temsilciler Meclisi'nin Çin'in Sincan eyaletindeki üretimin zorla çalıştırılma ile olduğu iddiasıyla bölgeden ithalata kısıtlamalar getirmesinin sert bir şekilde eleştirildiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, zorla çalıştırma iddialarının asılsız olduğunu ve ABD ve batı tarafından uydurulduğunu söyledi.

Wang'ın açıklamasında, Çin'in işletmelerinin haklarını korumak için çeşitli önlemler alacağı ve bunun yanında bağımsızlığı ve gelişme konusundaki çıkarlarını koruyacağı ifade edildi.