Çin’den ABD yaptırımı altındaki rafinerilere kredi yaptırımı

Çin’in finansal düzenleyici kurumu, ABD’nin İran petrolü bağlantısı nedeniyle yaptırım uyguladığı beş rafineri için ülkenin en büyük bankalarına yeni kredi verilmemesi yönünde sözlü talimat verdi. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, mevcut kredilerin geri çağrılması ise istenmedi.

Haberde, Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi’nin (NFRA), bankalardan yaptırım listesinde yer alan şirketlere yeni yuan cinsinden kredi açmaktan kaçınmalarını istediği aktarıldı. İnceleme kapsamındaki şirketler arasında Çin’in en büyük özel rafinerilerinden Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery’nin de bulunduğu belirtildi.

ABD yaptırımlarına karşı çelişkili adım

Söz konusu talimatın, Çin Ticaret Bakanlığı’nın 2 Mayıs’ta yayımladığı ve şirketlerden ABD yaptırımlarını dikkate almamalarını isteyen açıklamayla çelişmesi dikkat çekti.

Çin yönetimi, ilk kez 2021’de yürürlüğe koyduğu "engelleme önlemleri" mekanizmasını devreye sokarak, Çinli şirketleri “haksız yabancı müdahalelere” karşı koruma mesajı vermişti.

ABD’den İran petrolü baskısı

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayında Hengli Petrochemical’a İran’dan milyarlarca dolarlık petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı. Bu adım, Washington’ın İran’ın petrol gelirlerini sınırlandırmaya yönelik baskısını artırdığı yeni bir hamle olarak değerlendirilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise geçen ay yaptığı açıklamada, İran ile işlem yaptıkları tespit edilmesi halinde iki Çinli bankanın ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıldığını söylemişti. Ancak hangi bankaların hedef alındığı açıklanmamıştı.

Yaptırımların ardından bazı Çinli rafinerilerin ham petrol tedarikinde sorun yaşadığı, ayrıca rafine ürünlerini farklı isimler altında satmak zorunda kaldığı ifade edildi.