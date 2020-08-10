Çin'den ABD'li senatörlere yaptırım
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'a yaptırım uygulandığı duyuruldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Hong Kong'dan dolayı Çin'e uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak ABD'li senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'a yaptırım uygulandığını açıkladı.
Yaptırım uygulanan senatörler, Çin'e, Hong Kong'daki insan hakları ile ilgili konular nedeniyle, Çin'e yaptırım uygulanmasını desteklemişlerdi. Açıklamada ABD'li senatörlere ek olarak, sivil toplum kuruluşu Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz ve İnsan Hakları İzleme Komitesi Yürütücü Direktörü Kenneth Roth'a da yaptırım uygulandığı belirtildi.
Çin ayrıca, ülkenin ABD'nin Hong Kong yetkililerine uyguladığı yaptırımların iç işlerine müdahale olarak görüldüğünü hatırlattı.