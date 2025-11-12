Çin'den ABD'ye ağır iddia: 13 milyar dolarlık Bitcoin soygunu 'devlet operasyonu' mu?

Çin'in siber güvenlik otoritesi, ABD hükümetini tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birini gerçekleştirmekle suçladı.

Bloomberg'in aktardığına göre, Aralık 2020'de Çin merkezli LuBian Bitcoin madencilik havuzundan 127.272 Bitcoin'in (yaklaşık 13 milyar dolar) çalınmasıyla sonuçlanan olay, bugüne kadarki en büyük kripto soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti.

'Devlet destekli hacker operasyonu' iddiası

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi'nin yayımladığı raporda, çalınan Bitcoin'lerin uzun süre sessizce taşınmasının, sıradan bir siber suçtan ziyade "devlet düzeyinde bir operasyon" izlenimi verdiği belirtildi. Raporda, olayın "ABD liderliğinde yürütülen devlet destekli bir hacker operasyonu" olabileceği öne sürüldü.

Söz konusu Bitcoin'lerin, ABD'nin Ekim ayında Kamboçyalı Prince Group Başkanı Chen Zhi'ye yönelik soruşturması kapsamında el koyduğu dijital varlıklarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Chen, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyor. ABD ise Bitcoin'lere ne zaman ve hangi yöntemle el koyduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Çinli kurumun raporunda şu ifadeler yer aldı:

"ABD hükümeti Chen Zhi'nin elinde bulunan 127.000 Bitcoin'i çalmak için 2020 gibi erken bir tarihte hacker tekniklerini kullanmış olabilir. Bu, devlet düzeyinde bir hacker organizasyonu tarafından düzenlenen klasik bir ‘siyah siyahı yer' operasyonudur."