Çin'den ABD'ye gözdağı gibi 'tatbikat'': Askerler Tayvan'ın çevresini kuşattı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO), Tayvan çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı geniş kapsamlı bir askeri tatbikata başladığını duyurdu. Tatbikatın, "deniz-hava muharebe hazırlığı, kilit bölgelerin blokajı ve stratejik hedeflere saldırı senaryolarını" kapsadığı bildirildi. Çin yönetimi, bu hamlenin "ayrılıkçı güçlere sert bir uyarı" niteliğinde olduğunu belirtirken, Tayvan hükümeti tatbikatı bölgesel barışı tehdit eden bir provokasyon olarak değerlendirdi.

"Çin'in akıl dışı provokasyonu"

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatı "Çin'in akıl dışı provokasyonu" olarak nitelendirirken "Özgürlük ve demokrasinin ön safında, toprak bütünlüğümüzü korumak üzere kararlı duruyoruz" açıklamasını yaptı. Bakanlık, ayrıca, Çin'in Şandong uçak gemisinin ve Çin'e ait 19 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü aktardı.

Öte yandan Çin Sahil Güvenliği de askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak, Tayvan çevresinde "kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü duyurdu. Tayvan'ı "Çin'in bir bölgesi" olarak tanımlayan Sözcü Cu, tatbikatın "tek Çin" ilkesi gereği Ada üzerinde meşru yetki kullanımı ve kontrole yönelik eylemlerin talimini amaçladığını kaydetti.

ABD ziyaretlerinden sonra gözdağı gibi tatbikat

Çin ordusu, 2022, 2023 ve 2024'te Tayvan'ı ziyaret eden ABD heyetlerinin ardından da benzer tatbikatlar gerçekleştirmişti. Söz konusu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı verilmişti.