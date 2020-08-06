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Çin'den, ABD'ye "güçlü karşı önlemler" tehditi

Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'e karşı aldığı tavıra cevap olarak güçlü karşı önlemler alınacağı duyuruldu.

Çin'den, ABD'ye güçlü karşı önlemler tehditi
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Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin TikTok başta olmak üzere Çin menşeli mobil uygulamalarını ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmek gibi "gerçeklere dayanmayan" sebeplerle yasakladığını açıkladı ve ülkenin Çinli gazetecilere uyguladığı baskının sonlanmaması durumunda karşı önlemler alınacağını belirtti.

ABD daha önce TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması durumunda uygulamayı yasaklayacağını açıklamış, Microsoft'da TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonları satın almak istediğini açıklamıştı.

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