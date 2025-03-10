Çin'den ABD'ye gümrük vergileri misilemesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği son zamma Pekin'den misilleme geldi.

Çin'in bazı ABD tarım ürünlerine getirdiği gümrük vergileri bugün yürürlüğe girdi.

Şubat ayı başında tüm Çin mallarına yüzde 10 gümrük vergisi getiren Trump, geçen hafta bu oranı yüzde 20'ye yükseltmişti.

ABD'yi ticaret sistemini "baltalamakla" suçladı

Çin Maliye Bakanlığı Washington'u çok taraflı ticaret sistemini "baltalamakla" suçladı ve kendi yeni önlemlerini açıkladı. Bugün yürürlüğe giren gümrük vergileri, ABD'nin çeşitli tarım ürünlerine yüzde 10 ve 15 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tavuk, buğday, mısır ve pamuk artık daha yüksek ücrete tabi olacak. Soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünlerine biraz daha düşük vergi uygulanacak.

Ancak tarifeler 10 Mart'tan önce yola çıkan mallar için 12 Nisan'a kadar Çin'e ulaştıkları sürece geçerli olmayacak.

"Misilleme, bir ticaret anlaşması yapmak için kısıtlı"

Analistler Pekin'in misilleme tarifelerinin Trump'ın seçmen kitlesini incitmek için tasarlandığını, ancak bir ticaret anlaşması yapmak için kısıtlı kaldığını söylüyor.

Artan ticari rüzgarlar, şu anda ülkenin dalgalı ekonomisini istikrara kavuşturmaya çalışan Çinli liderlerin karşılaştığı zorluklara ekleniyor. Durgun tüketici harcamaları, geniş emlak sektöründe uzun süreli bir borç krizi ve yüksek genç işsizliği şu anda politika yapıcıların karşı karşıya olduğu sorunlar arasında yer alıyor.