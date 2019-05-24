Çin'den ABD'ye Huawei konusunda bir tepki daha

24 Mayıs 2019

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei konusunda "söylentiler uydurduğunu" savunarak bu ülkenin "devlet gücüyle diğer ülkelerin şirketlerine baskı kuran ve ikili iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmesi" gerektiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei ve ticaret müzakereleri açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Bir süredir bazı Amerikalı siyasetçiler sürekli Huawei hakkında söylentiler uyduruyor. Ancak öteden beri ülkelerin istedikleri kanıtları ortaya koyamıyorlar." diyen Lu, Washington yönetiminin ülke içinde ticaret ve teknoloji savaşını provoke etmesinin pazarda kaos ürettiğini ve Amerikalı siyasetçilerin her türlü taraflı söylentilerle ABD kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını savundu.

"ABD hatalı davranışlarını değiştirmeli”

Trump’ın Huawei meselesinin Çin-ABD ticaret müzakereleri çerçevesinde çözülmesi gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin ise Sözcü Lu, "Açıkça konuşmak gerekirse ABD liderinin söylediği bu sözlerin ne anlama geldiğinden emin değilim." dedi.

Lu, "Huawei meselesinde, ABD, devlet gücünü kullanarak diğer ülkelerin şirketlerine baskı uygulayan, adil olmayan çıkarlar peşinde koşan, ülkeler arasındaki iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.

Çin’in ticaret dahil iki ülke arasındaki ayrılıkları dostluk ve müzakerelerle çözmeyi savunduğunu kaydeden Lu, müzakerelerin karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde olması gerektiğini söyledi. Lu, bu şekilde diyalogların "anlamlı ve ümitvar" olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Huawei'in çok tehlikeli olduğunu ve Çin ile bir ticaret anlaşması yapılması durumunda Çinli teknoloji şirketinin bu anlaşmaya dahil edilebileceğini söylemişti.

Pompeo ise Huawei'in Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümetiyle çok derin ilişkilerinin bulunduğunu, Çinli teknoloji şirketinin bilgileri ÇKP ile paylaştığını öne sürmüş ve Huawei'in kendileri için çok büyük risk olduğunu söylemişti.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşının ilk aşamasında iki ülke birbirlerinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirdi, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçradı.

Google şirketinden hafta başında yapılan açıklamada, Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Huawei'in Kurucusu Rın Cıngfey de daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei'in gücünü hafife aldığını ve Google'ın kararının 5G teknolojisini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

Huawei Üst Yöneticisi Richard Yü (Yü Çıngdong) ise OS adlı işletim sistemini geliştirdiklerini, sistemin bu yıl sonuna kadar akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılabileceğini açıklamıştı.

Çin ve ABD'nin son tarife misillemeleri

ABD Başkanı Donald Trump da 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.

Vergiler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA