Çin'den ABD'ye Huawei ve ZTE tepkisi

01 Temmuz 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin telekomünikasyon şirketleri Huawei ve Zhongxing'i (ZTE) ulusal güvenliğe tehdit olarak belirlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD herhangi bir kanıt sunmadan, yersiz suçlamalarla, devlet gücünü istismar ederek, belirli devlet ve şirketlere baskı uyguluyor." ifadelerini kullanan Cao, ABD'nin bu tür "zorbaca hareketlerle" kendi piyasa ve ekonomik ilkeleriyle çeliştiğini savundu.

ABD'li operatörlerin Huawei ve ZTE'den ekipman alımının yasaklanmasının ABD'nin internet güvenliğini iyileştirmeyeceğini ileri süren Cao Licien, bu adımın ABD'nin kırsal ve az gelişmiş bölgelerinde internet hizmetlerine ciddi zarar vereceğini savundu.

Diğer yandan Cao, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Hong Kong'da yürürlüğe giren Hong Kong Ulusal Güvenlik Kanunu konusunda tepkilerine ilişkin ise "Birkaç Batılı ülkenin Çin karşıtı hareketleri başarısızlığa mahkum." ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin insan hakları karnelerinin pek parlak olmadığını savunan Sözcü Cao, söz konusu ülkeleri, insan hakları konusunu siyasileştirmeyi, çifte standart uygulamayı ve insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı bırakmaya çağırdı.

ABD Federal İletişim Komisyonu, dün Çin'in teknoloji devi şirketleri Huawei ve ZTE'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak belirlendiğini açıklamıştı.

ABD, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'yi, ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu gerekçesiyle teknoloji ihracatına kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren Varlık Listesi'ne 2019'da almıştı.

Kaynak: AA