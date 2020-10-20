Çin’den ABD’ye karşı misilleme düzenlemesi

20 Ekim 2020

HİLAL SARI

Çin iki gün önce Meclis’ten yeni bir gümrük kontrol yasası geçirdi. Ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle ABD hükümetinin ve birçok müttefikinin Huawei ve TikTok gibi teknoloji devlerine ardı ardına yaptırımlar açıklamasına karşılık olarak değerlendirilen yasa, gümrük yasalarını kötüye kullanarak Çin’in menfaatlerine, ulusal güvenlik çıkarlarına zarar veren şirketlere karşı adım atmasına olanak sağlıyor. Yasada doğrudan herhangi bir ülke adı verilmese de, Reuters, Xinhua ve Global Times gibi hem Batılı hem de Çinli basın kuruluşlarının haberlerinde bunun Çin’in kendisini ABD’nin yaptırımlarına karşı korumak için çıkardığı bir düzenleme olduğu değerlendirilmesi yapılıyor.

1 Aralık’ta yürürlüğe gireceği belirtilen yasa kapsamında kontrole tabi tutulan ürünler listesinde askeri ve nükleer ürünlerin yanı sıra teknoloji ve hizmetlerle ilgili veriler de yer alıyor.

“Bizim metalimizle yapılan çipi bizden esirgemek?”

Tshinghua Üniversitesi’nde ABD-Çin İlişkileri Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Zhou Shijian, Trump yönetiminin Çin’in teknoloji şampiyonlarına karşı izlediği kötü niyetli yaklaşımın, ABD’yi Çin’den gelecek misilleme ihracat kontrol önlemlerine karşı kırılganlaştırdığını belirtiyor. “Trump hükümetinin Çin’den gelen nadir metallerle yapılan çipleri, Çin’in en iyi şirketlerini sıkıştırmak için kullanması çok mantıksız” diyen Zhou, Çin’in devlete ait basın kuruluşu Global Times’a verdiği demeçte “Çin’in bu zorbalığı Qualcomm, Micron ve Intel gibi birçok ABD’li çip üreticisini etkileyecek nadir metal ihracatını durdurarak karşılık vermesi gerektiği” değerlendirmesini yapıyor.

“Her F-35’te 500 kg nadir metal var”

ABD’nin beşinci nesil F-35 jetlerinde her bir uçakta500 kilogram nadir metal bulunduğunu ekleyen Zhou, “Bunun da durdurulması gerekiyor” ve bu yasakları uygulayan metal ihracatçılarının “mücbir sebep” diyerek sigorta programından kayıplarını alabileceklerini belirtiyor.

3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü



Çin ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin hafif altında yüzde 4,9 büyüme kaydetti. Reuters ekonomistlerinin beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2’ydi. Çin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ilk dokuz aydaki büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 oldu. Çin ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralmış, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü. Ülkede perakende satışlar da eylülde hızlanmaya devam etti. Ağustostaki ilk pozitif yüzde 0,5’lik yıllık büyümenin ardından eylülde perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 yükseldi.



Endüstriyel internete odaklanacak



Shenyang kentinde gerçekleşen 2020 Endüstriyel İnternet Konferansı’nda uzmanlar ülkenin pandemiye rağmen üretim ve tedarik zincirlerini ayakta tutabilmesinin en önemli nedeninin şirketlerin hem offline hem online kaynaklarını endüstriyel internet sayesinde entegre edebilmesi olduğu değerlendirmesini yaptı. Çin’in gelecek dönemde de büyüme için 5G özellikli endüstriyel internete odaklanacağı değerlendirmesini yapan konferans katılımcıları, Çin basınına şu bilgileri verdi: Şimdiye kadar Çin’in 300 kentinde 180 bin şirket endüstriyel internete bağlı ve ülke genelinde 70’ten fazla büyük endüstriyel internet platformu kuruldu. Zaman hassasiyeti! ağlar, bilgi grafikleri, dijital ikiz gibi teknolojilerin, ülkenin reel ekonomisine doğrudan faydası olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Altın Hafta’da 69 milyar doları ‘içerde’ harcadılar



Business Insider’da yer alan bir habere göre 1 Ekim’den 7 Ekim’e kadar devam eden ‘Altın Hafta’ adlı ulusal bayram boyunca Çin’deki toparlanma özellikle görünür oldu ve bu tarihlerde ülkenin 1 milyar 400 milyonluk nüfusunun yüzde 46’sı (637 milyon kişi), ülke genelinde seyahat edip 69 milyar dolar harcadı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dün sadece 19 yeni vaka tespit edilen dev Asya ekonomisinde, salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler ve vatandaşların toplu taşıma gibi kalabalık yerlerde maske kullanımı konusundaki farkındalığının yüksek olması otoritelere göre işe yarıyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), devlet televizyonuna bu ay yaptığı açıklamada, yurtiçi seyahat kısıtlamasına gerek olmadığını çünkü artık virüsün toplum içinde yayılmadığını söylemişti.