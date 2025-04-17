Çin'den ABD'ye mesaj! 'Düğümü kim attıysa, çözmesi gereken de odur'

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile çalışma düzeyinde iletişimin sürdüğünü ve “karşılıklı saygı” temelinde diyaloğa açık olduklarını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü He Yongqian, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ticaret anlaşması çağrısı içeren son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Düğümü kim attıysa çözen de o olmalı"

Tek taraflı gümrük vergisi artışlarının tamamen ABD tarafından başlatıldığını söyleyen Yongqian, "Düğümü kim attıysa çözen de o olmalı" ifadesini kullandı.

Çin’in, sorunların diyalog yoluyla ve eşit şartlarda çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan sözcü, "ABD'yi azami baskı kampanyasını derhal durdurmaya ve zorlama ve şantajlarına son vermeye çağırıyoruz. Anlaşmazlıklar karşılıklı saygıya dayalı eşit diyalog yoluyla çözülmelidir" dedi.