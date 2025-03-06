Çin'den ABD'ye sert mesaj: Sonuna kadar savaşmaya hazırız!

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği ek gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkmasının ardından, Çin’den sert bir yanıt geldi.

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı ya da başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklama, Pekin'in Washington’a karşı giderek daha sert bir tutum sergileyeceğinin sinyallerini verdi.

Misilleme gecikmedi!

Pekin yönetimi, ABD'nin yeni vergilerine karşılık olarak 10 Mart'tan itibaren bazı ABD mallarına yüzde 15'e varan ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu. Çin, Trump yönetiminin baskılarına karşı ekonomik tedbirleri artırma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD diyalog yoluna dönmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'yi otoriter olmayı bırakmaya ve erken bir tarihte doğru diyalog ve işbirliği yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD-Çin ticaret savaşındaki bu yeni gerilim, küresel piyasalar üzerinde de etkili olabilir. Uzmanlar, karşılıklı gümrük vergilerinin artmasının özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

İki ülke arasındaki ticaret geriliminin nasıl şekilleneceği ve yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.