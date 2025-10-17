Çin'den ABD'ye sert suçlama: "Çok taraflı ticaret sistemi baltalanıyor"

Çin Ticaret Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD'nin kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) taahhütlerine aykırı şekilde ayrımcı politikalar izlediği, karşılıklı gümrük tarifeleri ve tek taraflı yaptırımları defalarca kullandığı belirtildi.

Üyelerle iş birliği yapılacak

Açıklamada, Çin'in bu duruma karşı DTÖ nezdinde adımlar atacağı vurgulandı. Pekin yönetimi, "Çin'in DTÖ'deki eylemlerini yoğunlaştıracağını, bu kapsamda anlaşmazlık çözüm mekanizması yoluyla davalar açılacağını, ticaret politikası incelemeleriyle ABD'nin önlemlerinin mercek altına alınacağını ve kuralların uygulanması için işler bir temyiz aşamasının restore edilmesi amacıyla üyelerle iş birliği yapılacağını" bildirdi.

Çin ayrıca ABD'ye, "kuralları ihlal eden önlemleri geri çekmesi ve sanayi ile güvenlik politikalarını DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesi" çağrısında bulundu.