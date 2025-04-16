Çin’den ABD’ye yeni misilleme! Boeing uçak tedariki durduruluyor

ABD’nin Çin menşeli ürünlere yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulama kararının ardından, Pekin yönetimi karşılık niteliğinde bir adım daha attı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Çin hükümeti yerli havayolu şirketlerinden Boeing üretimi yolcu uçaklarının tedarikini durdurmalarını istedi.

Dış ticaret politikalarının bir parçası...

Söz konusu kararın yalnızca yeni uçak alımlarıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda havacılık alanındaki şirketlere ABD’den uçak parça ve ekipmanları siparişi vermemeleri yönünde de talimat verildiği belirtildi. Bu gelişmenin, Çin’in ABD’ye olan ekonomik bağımlılığını azaltmaya yönelik dış ticaret politikalarının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Çin’in, bu kararın havayolu şirketleri üzerinde yaratacağı mali baskıyı hafifletmek için destek planları üzerinde çalıştığı da kaydedildi. Özellikle Air China, China Eastern ve China Southern gibi önde gelen havayolu şirketlerinin önümüzdeki dönemde teslim alması beklenen çok sayıda Boeing siparişi bulunuyordu. Uzmanlar, bu kararın Boeing’in küresel sipariş hacmini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerken şirket cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gümrük vergileri ticaret gerilimini artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, bazı ülkelere yönelik yüksek oranlı gümrük vergileri getirdiklerini duyurmuştu. Genel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyen Trump, Çin’i bu uygulamada istisna dışı tutarak bu ülkeye uygulanan vergi oranını yüzde 145’e çıkardı.

Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinde tansiyonu yeniden yükseltirken, küresel ölçekte bir ticaret savaşı olasılığına yönelik endişeleri de artırdı.