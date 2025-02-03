Çin'den ABD’ye yeni ticaret anlaşması teklifi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerine karşılık olarak ilk önerisini sundu. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, bu teklif, Trump’ın ilk döneminde 2020 yılında imzalanan "1. Aşama" ticaret anlaşmasının yeniden devreye girmesine odaklanacak.

WSJ’ye göre, Çin'in önerisinin diğer unsurları arasında yuanın değerini düşürmeme taahhüdü, ABD'deki yatırımlarını artırma planı ve fentanil öncüllerinin ihracatını azaltma sözü bulunuyor.

1. Aşama ticaret anlaşması nedir?

Trump’ın 2020’de Pekin ile imzaladığı 1. Aşama ticaret anlaşması, o dönemde yaklaşık iki yıl süren gümrük tarifesi savaşını sonlandırmıştı. Bu anlaşma, Çin'in ABD’den daha fazla ithalat yapmasını ve iki yıl içinde 200 milyar dolarlık alım yapmasını öngörüyordu. Ancak, COVID-19 pandemisinin etkisiyle Pekin hedeflere ulaşamadı.

"Ticari bir mesele" olan TikTok

Haber ayrıca, Çin’in TikTok’u büyük ölçüde "ticari bir mesele" olarak ele almayı planladığını belirtti. Yani, Çinli sahibi ByteDance’in ABD’deki potansiyel yatırımcılarla bir anlaşma yapmasına izin verileceği ifade ediliyor.