Çin'den ABD'ye zeytin dalı
Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ABD'nin yeni yönetimi ile iyi ilişkiler hedeflendiği belirtildi.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, ABD'nin gelecek yönetimi ile kazan-kazan ilkesine dayalı bir ilişki kurmak istediklerini ifade etti.
Bir basın konferansında konuşan Le, Çin'in Washington ile, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, işbirliğine gitmek istediğini belirterek, "Umarım ABD yönetimi Çin ile ilişkileri konusunda bir ortak nokta bulacaktır" dedi.
Çin'den gelen bakanlık düzeyindeki yorumlar, ABD başkanlık seçimleri üzerindeki belirsizlikler devam ederken geldi.