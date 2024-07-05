Çin'den AB'ye 'ek vergi' tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Nin, Avrupa Birliği (AB) Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi kararını yürürlüğe koymasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Nin, Çin'in meşru çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Nin, "Çin, alınan kararı protesto ediyor. Biz her zaman ekonomik ve ticari meselelerin diyalog ve istişare yoluyla düzgün bir şekilde çözülmesi gerektiğine inandık. Çin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacaktır" ifadesinde bulundu.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlar ve uygulamaya giren tedbirlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, AB Komisyonunun yürüttüğü soruşturmada Çin'deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan faydalandığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Bu konuda bir çözüm bulmak için Çin hükümetiyle AB arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığına işaret edilen açıklamada, "AB'nin endişelerini giderecek, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile uyumlu bir çözüme ulaşmak amacıyla teknik düzeyde temaslar devam ediyor" değerlendirmesi yapılmıştı