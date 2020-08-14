Çin'den alüminyum üretimi rekoru

14 Ağustos 2020

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'in alüminyum üretimi temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 2,8 artarak 3,1 milyon ton seviyesine yükseldi. Bundan önceki rekor 2018 Aralık ayında 3 milyon 51 bin tonla kırılmıştı.

Çin'in aralarında alüminyumun yanı sıra bakır, çinko, kurşun ve nikelin de er aldığı demir dışı metaller üretimi de Temmuz ayında Haziran ayına göre değişim göstermese de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 5.08 milyon ton olarak gerçekleşti.

(Kaynak: Foreks)