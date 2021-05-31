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Çin'den bu yıl nüfusun yüzde 80'ini aşılama hedefi

Çin Mühendislik Akademisi'nden Dr. Zhong Nanshan, yıl sonuna kadar  aşılama oranının yüzde 80'e çıkabileceğini, ancak şu andaki aşı üretim  kapasitesinin daha da artırılması gerektiğini belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Son  zamanlarda, Çin'in ana kesiminde salgın vakaları meydana geldiğine işaret eden Çin Mühendislik Akademisi'nden Dr. Zhong Nanshan, bir yandan COVID-19 aşısına yönelik güçlü bir  iç talebin olduğuna, diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı  talebinin de acil olduğuna dikkat çekerek birçok ülkenin Çin'den aşı  beklediğini söyledi.

Zhong, Çin'in aşı üretim kapasitesini artırması  gerektiğini vurguladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından  yayımlanan verilere göre, 28 Mayıs itibarıyla Çin'in ana kesiminde  uygulanan doz sayısı 602 milyon 991 bini aştı.

"Sürü bağışıklığına ne zaman ulaşılır?" sorusunu yanıtlayan Zhong Nanshan, aşının koruma oranı yüzde 70'e ulaşması şartına göre,  sürü bağışıklığının oluşturulabilmesi için Çin'deki aşılanma oranının  yaklaşık yüzde 80'e ulaşması gerektiğini ifade etti. Zhong ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası bir sağlık krizi komitesi kurmayı  istediğini söyledi.

Zhong, "Söz konusu komite, iklim değişikliği, küresel ısınma ve hava  kirliliği alanlarında olduğu gibi bazı küresel politikalar  oluşturabilir, aynı zamanda bunu desteklemek için yeterli bütçe ayırma  hakkına da sahip olabilir. Böylece COVID-19 salgını gibi aniden çıkan  kamu sağlık olaylarına yanıt verme yeteneği daha yükseltilebilir"  dedi.