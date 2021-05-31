Çin'den bu yıl nüfusun yüzde 80'ini aşılama hedefi

Son zamanlarda, Çin'in ana kesiminde salgın vakaları meydana geldiğine işaret eden Çin Mühendislik Akademisi'nden Dr. Zhong Nanshan, bir yandan COVID-19 aşısına yönelik güçlü bir iç talebin olduğuna, diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı talebinin de acil olduğuna dikkat çekerek birçok ülkenin Çin'den aşı beklediğini söyledi.

Zhong, Çin'in aşı üretim kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre, 28 Mayıs itibarıyla Çin'in ana kesiminde uygulanan doz sayısı 602 milyon 991 bini aştı.

"Sürü bağışıklığına ne zaman ulaşılır?" sorusunu yanıtlayan Zhong Nanshan, aşının koruma oranı yüzde 70'e ulaşması şartına göre, sürü bağışıklığının oluşturulabilmesi için Çin'deki aşılanma oranının yaklaşık yüzde 80'e ulaşması gerektiğini ifade etti. Zhong ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası bir sağlık krizi komitesi kurmayı istediğini söyledi.

Zhong, "Söz konusu komite, iklim değişikliği, küresel ısınma ve hava kirliliği alanlarında olduğu gibi bazı küresel politikalar oluşturabilir, aynı zamanda bunu desteklemek için yeterli bütçe ayırma hakkına da sahip olabilir. Böylece COVID-19 salgını gibi aniden çıkan kamu sağlık olaylarına yanıt verme yeteneği daha yükseltilebilir" dedi.