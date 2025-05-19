Çin’den Danimarka’ya Grönland mesajı: Egemenliğini destekliyoruz
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin’de Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme yönündeki açıklamalarına karşı açık destek verdi. Çinli Bakan, “Danimarka’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz” dedi.
Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etmek istediğine dair açıklamaları sonrası Çin, Danimarka’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini duyurdu. Pekin’den yapılan açıklamada, “Egemenliği tam olarak destekliyoruz” mesajı verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wang Yi’nin şu ifadelerine yer verildi:
“Çin, Danimarka’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu tamamen desteklemektedir. Aynı şekilde, Danimarka’nın da Çin’in meşru egemenlik taleplerini desteklemeyi sürdüreceğini umuyoruz.”
Trump Grönland için baskıyı artırıyor
ABD Başkanı Donald Trump, zengin yer altı kaynaklarıyla bilinen Grönland’ı 2019’da da satın alma isteğini dile getirmişti. Ocak ayında ikinci kez göreve gelen Trump, bu planını yeniden gündeme taşıdı. Son açıklamasında, “Grönland’ı alacağız, evet yüzde yüz” diyen Trump, ilhak yönünde "gerçek görüşmeler" yaptıklarını belirtti.