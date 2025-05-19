Çin’den Danimarka’ya Grönland mesajı: Egemenliğini destekliyoruz

Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etmek istediğine dair açıklamaları sonrası Çin, Danimarka’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini duyurdu. Pekin’den yapılan açıklamada, “Egemenliği tam olarak destekliyoruz” mesajı verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wang Yi’nin şu ifadelerine yer verildi:

“Çin, Danimarka’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu tamamen desteklemektedir. Aynı şekilde, Danimarka’nın da Çin’in meşru egemenlik taleplerini desteklemeyi sürdüreceğini umuyoruz.”

Trump Grönland için baskıyı artırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, zengin yer altı kaynaklarıyla bilinen Grönland’ı 2019’da da satın alma isteğini dile getirmişti. Ocak ayında ikinci kez göreve gelen Trump, bu planını yeniden gündeme taşıdı. Son açıklamasında, “Grönland’ı alacağız, evet yüzde yüz” diyen Trump, ilhak yönünde "gerçek görüşmeler" yaptıklarını belirtti.