Çin'den dev 'Pekin Askeri Şehri' projesi! Pentagon'dan çok daha büyük olacak

Amerikalı mevcut ve eski yetkililere göre, Çin ordusu, Pekin'in batısında büyük bir savaş zamanı komuta merkezi olarak hizmet vermesi beklenen devasa bir kompleks inşa ediyor. ABD istihbaratına göre, bu tesis, Pentagon'dan çok daha büyük olacak.

1.500 dönümlük inşaat sahası

Financial Times'ın elde ettiği ve ABD istihbaratının incelediği uydu görüntüleri, uzmanların herhangi bir çatışma sırasında, özellikle olası bir nükleer savaş halinde, Çinli askeri liderleri korumak amacıyla büyük, sertleştirilmiş sığınaklar barındıracak derin çukurlarla donatılmış bir yapıyı gösteriyor. Bu alan, Pekin'in 30 kilometre güneybatısında yer alan yaklaşık 1.500 dönümlük bir inşaat sahasında bulunuyor.

Projenin ismi "Pekin Askeri Şehri"

FT tarafından elde edilen uydu görüntülerinin analizine göre, inşaat çalışmaları 2024 yılının ortalarında başladı. Konuyla ilgili bilgi veren üç kaynak, bazı istihbarat analistlerinin projeye "Pekin Askeri Şehri" adını verdiklerini aktardı.