Çin'den dijital para hamlesi

17 Eylül 2019

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinin küresel arenada popülaritesi hızla artıyor. Bu hızlı popülerleşme sürecinde pek çok merkez bankası kısaca (CBDC) olarak adlandırılan ihraç edip etmemesi gerektiğine dair önce çalışma grupları kurdu. Ardından analizler yapıp ve raporlar yayınladılar.

bfmedia.io'da yer alan habere göre, aslına bakılırsa merkez bankaları zaten dijital paraya geçmiş durumda. Bankaların Merkez Bankası hesaplarında tuttuğu para/rezerv dijital para tanımına birebir uyan bir kavram. Tamamen dijital paraya geçiş ise söz konusu merkez bankasının bu hesapları bankacılık sektörü dışındaki diğer kurumlara yani finans dışı şirketlere ve kişilere açması ile hayata geçebilir. Söz konusu hamle sırasında kripto paralarda kullanılan dağınık veri tabanı (DLT) teknolojisi kullanılabileceği gibi merkezi uygulama (CL) sürdürülerek de süreç gerçekleştirilebilir. Hangi teknolojinin tercih edileceği tamamen kullanım kolaylığı, hızı ve maliyetine bağlıdır.

Kritik tarih Kasım ayının ortası

Bu bağlamda belki de daha önemli bir gelişme kasım ayı ortası itibarı ile Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) "dijital parasını" piyasaya sürme olasılığı. Gerçekleştirilen bir dizi testler sonucunda Çin sadece blockchain tabanlı bir teknolojiyi kullanmamayı tercih etmiş gibi görünüyor. İlgili projeden sorumlu başkan yardımcısının çıkartılacak olan dijital paranın doğrudan erişime açık olmak yerine bankacılık sistemi ile etkileşim halinde olacağını duyurdu.

İki kademeli sistem olarak tanımladıkları bu sistemin bir kademeliye oranla daha verimli olacağını merkez bankasının elinde tüm kamu ile karşılaşacak teknoloji ve kaynak bulunmadığını, konsantrasyon riski taşımak istemediklerini, "özel sektörün" kaynaklarından faydalanmak istediklerini ve merkez bankası dijital parasının özel sektör parasına oranla daha güvenli olduğundan tek katmanlı bir sistemde özel banklardan kaçış olma riski olduğunu söylüyor.

Söz konusu dijital para merkezileştirilmiş bir para birimi olacak, bunun nedeni ile söz konusu paranın kağıt para gibi bankanın kamuya borcu olarak görülmesi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada dijital paranın hedefinin parasal büyüklüklerden M0'ın yerine geçeceği anlaşılıyor. Facebook'un dev projesi Libra'da ise M1 ve M2 de hedefleniyor olduğuna dikkat çekilen konuşmada böyle bir adımın kendileri ve para politikası açısından sorun çıkartacağı görüşü dile getirildi.

Çin'deki dijital para birimleri ile ilgili gelişmeler

2 Ağustos

Merkez bankası, video konferansta 2019'un ikinci yarısında yasal dijital para biriminin araştırma ve geliştirmesini hızlandıracağını söyledi.

4 Ağustos

Bu tarihe kadar Çin Merkez Bankası Dijital Para Kurumu, dijital para birimini içeren toplam 74 patent başvurusunda bulundu.

10 Ağustos

Merkez bankasının ödeme ve uzlaştırma departmanının müdür yardımcısı Mu Changchun, Çin'in Yichun Forumda "Merkez Bankasının dijital para biriminin hazır olabileceği söylenebilir" dedi.

18 Ağustos

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi, Shenzhen’in Çin’in özellikleriyle sosyalizme yönelik öncü bir gösteri bölgesi oluşturması için Shenzhen’in desteklenmesi konusunda görüşlerini açıkladı ve Shenzhen’deki dijital para birimi araştırması gibi yenilikçi uygulamalara destek verdi.

4-6 Eylül 2019

Merkez bankasının ödeme ve uzlaştırma bölümünün müdür yardımcısı Mu Changchun, Dijital Para Enstitüsünün direktörlüğüne atandı ve ücretli bilgi paylaşım platformunda “Teknoloji Finansmanı Sınırı: Libra ve Dijital Para Birimi Görünümü” kursunu sundu.