Çin'den ekonomiye destek hamlesi! Yeni teşvik paketi masada

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmasının ardından, Pekin yönetimi ekonomik büyümeyi destekleyecek yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Ülkenin üst düzey liderlerinin bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıda, tüketimi teşvik edecek, konut piyasasını destekleyecek ve teknoloji alanındaki yatırımları artıracak önerilerin ele alınacağı aktarıldı.

Bloomberg News’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, gündeme alınması beklenen teşvik paketi; büyümede yaşanan yavaşlamaya karşı alınabilecek adımları kapsıyor. Mali düzenleyiciler ve diğer devlet kurumlarının da sürece dahil olacağı belirtilirken, toplantının takvimi ve içeriğiyle ilgili bazı değişikliklerin hâlâ mümkün olduğu kaydedildi.

Ticaret gerilimi sürüyor

Çin’in yeni adımları, ABD ile giderek sertleşen ticaret geriliminin ekonomi üzerindeki etkilerine karşı hazırlık yapıldığını gösteriyor. Çin hükümeti, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı yüzde 104’lük gümrük vergilerine yanıt olarak, 10 Nisan itibarıyla ABD’den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 84 oranında ek vergi uygulanacağını açıkladı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkardığını duyurdu. Diğer bazı ülkelere yönelik planlanan vergi artışlarının ise geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ekonomide denge arayışı

Pekin’in değerlendirdiği yeni teşviklerin amacı, hem iç piyasalarda güveni yeniden tesis etmek hem de ticaret geriliminin olası etkilerini azaltmak. Özellikle konut sektörü ve bireysel tüketimin canlandırılması, büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliği açısından önemli başlıklar arasında yer alıyor.