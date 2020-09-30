Çin'den Google'a antitröst soruşturması hazırlığı
Çin'in, Google'a antitröst soruşturması yapmaya hazırlandığı duyuruldu.
Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin Devlet Konseyi'nin tekel karşıtı komitesi Google'ın Android işletim sistemi ile rekabeti baskıladığı iddiaları üzerine gelecek aya kadar Google hakkında bir soruşturma başlatıp başlatmamaya karar verecek.
Konuya yakın kaynaklar soruşturmanın Çin ve ABD arasındaki ilişkilere göre kararlaştıracağını ifade ediyorlar.
Huawei geçtiğimiz yıl Çin'e Google hakkında pazar hakimiyeti ile Huawei gibi firmalara "büyük zarar" verip vermediğini incelenmesini tavsiye etmişti.
Gelişmeler etkisiyle Google'ın C tipi hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1,17 değer kaybederek, 1,452.09 dolara geriledi.