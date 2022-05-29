Çin'den hava yolu şirketlerine mali yardım

Çin, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle yolcu sayısı azalan yerel hava yolu şirketlerine mali yardımda bulunacak.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Maliye Bakanlığı ile Sivil Havacılık İdaresinin yayımladığı genelgede, günlük yolcu sayıları 4 bin 500'ün altında kalan hava yolu şirketlerine 21 Mayıs-20 Temmuz tarihlerinde kayıplarını karşılayacak haftalık teşvik ödemeleri yapılacağı bildirildi.

Genelgede, yardımların, saat başına 24 bin yuanı (yaklaşık 3 bin 595 dolar) aşamayacağı belirtildi.

Çin'de yılbaşından bu yana Omicron vakalarının yol açtığı salgınlar nedeniyle çok sayıda şehirde uygulanan karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları yurt içi yolcu trafiğinin azalmasına yol açmıştı. Öte yandan ülkede salgının başından bu yana uygulanan vize ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurt dışı uçuşların da azalması Çinli hava yolu şirketlerini olumsuz etkiliyor.

Nisanda başta Çin'in en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki COVID-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde COVID-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Hükümet, kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere, kısıtlamaların ekonomik büyümeye etkisini dengelemeye yönelik teşvik politikalarının hızla devreye sokulması talimatını vermişti.