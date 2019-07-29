Çin'den Hong Kong hükümeti ve polisine destek

29 Temmuz 2019

Çin Devlet Konseyine bağlı Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protesto gösterilerine ilişkin, Hong Kong Baş Yöneticisi Carry Lam yönetimini ve Hong Kong polisini desteklediklerini bildirdi.

Yang, "Çin merkezi hükümeti, Hong Kong Baş Yöneticisi Carry Lam’ın hukuka uygun şekilde yerel hükümeti yönetmesini, Hong Kong polisinin yasaları ciddi şekilde uygulamasını, Hong Kong hükümetinin ilgili birimlerinin ve yargı mekanizmalarının hukuka uygun şekilde azılı suçluları cezalandırmasını kararlılıkla destekliyor." ifadelerini kullandı.

"Hong Kong toplumunun tüm kesimlerinin açıkça şiddete karşı çıkmalarını ve direnmelerini umuyoruz." diyen Yang, bazı batılıların Hong Kong’daki gösterilere ilişkin "sorumsuzca ve tuhaf" açıklamalar yaptıklarını vurguladı.

Yang, Hong Kong’da şiddete ve yasaların çiğnenmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, herhangi bir yabancı gücün bölgeye müdahale etmesinin tolere edilemeyeceğini dile getirdi.

Hong Kong yerel hükümetinden göstericilere kınama

Hong Kong yerel hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise polis yetkililerine tuğla fırlatmak, kundaklamak, yanan karton ve benzeri eşyaları polise atmanın, güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Kamuoyu huzurunu bozan ve kanunlara karşı gelen radikal göstericilerin "şiddetle kınandığı" ifade edilen açıklamada, polis güçlerinin kamu düzenini bir an önce tesis etmesi için tamamen destekleneceğinin altı çizildi.

Hong Kong polisinden dün düzenlenen gösterilere ilişkin yapılan açıklamada en az 49 kişinin izinsiz toplanma ve polise zarar veren araç gereç bulundurma suçlarından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Kaynak: AA