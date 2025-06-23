Çin'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Tüm dünya ekonomisi olumsuz etkilenecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

"Tüm dünya ekonomisi olumsuz etkilenecek"

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalinin tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Sözcü Guo, "Basra Körfezi ve çevresindeki sular uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet eder" ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırılarının ardından yaşanan gelişmelerin, bölge ekonomisini ve küresel istikrarı olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Guo, tansiyonun daha da yükselmemesi için uluslararası aktörleri gerilimi azaltmaya dönük adımlar atmaya çağırdı.

Çin açısından da büyük önem taşıyor

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'inin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden ulaştığına dikkat çeken Sözcü, bu koridorun güvenliğinin Çin açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

İran, daha önce, bir saldırı durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini açıklamıştı. Uzmanlar, Boğaz'daki geçici bir kesintinin bile küresel petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Hürmüz Boğazı petrol ticaretinin yüzde 25'ini taşıyor

Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Irak ve İran gibi ülkelerin petrolünü Asya pazarlarına ulaştıran ana geçiş noktası olarak, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unu taşıyor.