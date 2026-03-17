Çin'den İran'a acil insani yardım kararı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan çatışmalar 3. haftasında Lübnan, Ürdün ve Irak'a kadar uzanırken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien insani tahribatı hafifletmek amacıyla acil yardımda bulunacağını belirtti.

Süregelen çatışmanın İran ve diğer bölge ülkelerinin halklarına dayanılmaz insani felaketler getirdiğini ifade eden Sözcü Lin, Çin'in bu halkların acılarını anladığını ve onların yanında olduğunu dile getirdi.

Lin, Çin'in ateşkes ve barışın sağlanması, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve insani krizin yayılmasının önlenmesi için elinden gelen çabayı sürdüreceğini kaydetti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.