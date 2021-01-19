Çin'den ithalatta buğday ve mısır rekoru

Çin Genel Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Çin, 2020 yılında yüzde 135,7 artışla 11,3 milyon ton mısır ithal etti. İthalatın 2,25 milyon tonluk bölümü aralık ayında gerçekleşti. Mısır için ithalat kotası 7,2 milyon ton olarak belirlenmişti.

2020 yılında buğday ithalatı ise yüzde 140,2 artışla 8,38 milyon tona çıktı. Kota ise 9,64 milyon ton olarak duyurulmuştu.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,5 artışla 880 bin ton buğday ithal edildi.