Çin'den Japonya'ya sert mesaj: 20 kuruluş kara listeye alındı

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a yönelik olası bir Çin müdahalesi durumunda askeri güç kullanabilecekleri yönündeki açıklamaları yeni bir gerilimin fitilini ateşlerken Pekin yönetimi bu sözlere sert tepki göstererek yaptırımları artırdı.

Japonya'nın askeri yapılanmasını hızlandırdığı gerekçesiyle savunma ve sanayi alanında faaliyet gösteren 20 Japon kuruluşuna yeni kısıtlamalar getiren Pekin yönetimi, Çinli kişi ve kuruluşların söz konusu Japon kuruluşlarına askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç etmeleri, yabancı şirketlerin ve bireylerin de kaynağı Çin olan bu nitelikteki ürünleri bu şirketlere satmalarının yasaklandığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ayrıca, aralarında gemi yapım şirketi Mitsui E&S'nin de olduğu 20 Japon şirketinin de ürettikleri askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin son kullanıcıları tespit edilemediği gerekçesiyle ihracat izleme listesine alınacağı belirtildi.

Ürün satışı için rapor ve taahüt zorunluluğu

Çinli firmaların söz konusu şirketlere askeri ve sivil kullanıma sahip ürünleri satabilmek için özel risk değerlendirme raporu sunması ve karşı taraftan bu ürünlerin Japonya'nın askeri yapılanması için kullanılmayacağına dair taahhütname alması gerekecek.

Pekin yönetimi, daha önce 24 Şubat'ta aralarında Mitsubishi Heavy Industries şirketinin savunma sanayisi ve gemi yapım iştiraklerinin olduğu 20 Japon şirketini, Japonya'nın askeri yapılanmasına katkı sağladıkları gerekçesiyle ihracat kontrolü listesine, otomotiv şirketi Subaru'nun iştiraklerinin bulunduğu 20 Japon şirketini ise ürettikleri askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin son kullanıcıları tespit edilemediği gerekçesiyle ihracat izleme listesine almıştı.