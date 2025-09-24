Çin'den Kanada'ya ticaret gerilimine son verme çağrısı

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Çiang, ABD'nin New York kentindeki 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri marjında Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü.

Li, görüşmede Kanada ile ticari gerilimlerin düşürülmesini ve ikili ilişkilerin pratik ve yapıcı bir şekilde istikrara kavuşturulmasını dilediklerini belirterek "Umarız Kanada, Çin'e dair doğru bir algıyı benimser ve iki ülke, birinin temel çıkarlarına ve kaygılarına saygı duyarak işbirliğini geliştirecek siyasi temeli güçlendirir." dedi.

Washington yönetiminin tarife politikalarını üstü örtülü eleştiren Li, uluslararası toplumun, tek taraflılığın ve korumacılığın yükselişinin ve ticaret kısıtlamalarındaki artışın ortaya çıkardığı zorluklara ve risklere birlikte yanıt vermek üzere dayanışmayı güçlendirmesi gerektiği mesajını verdi.

"Çelik sektöründeki tarifelerin sebeplerini açıkça tartıştık"

Kanada Başbakanı Carney de görüşmenin ardından uluslararası basına yaptığı açıklamalarda, Başbakan Li ile "yapıcı tartışmalar" yürüttüklerini belirtti.

Kanada'nın, daha önce ABD'nin Çin'den ithal çelik ürünlerine ve elektrikli araçlara uyguladığı tarifeleri izleyerek aynı oranda tarifeler uygulamasına ilişkin soruya Carney, "ABD ile tarifeler konusunda aynı doğrultuda attığımız bazı adımlar oldu. Burada özellikle çelik sektörüne dikkati çekmek gerekir, burada benimsediğimiz yaklaşım açık, Başbakanla (Li) ve Çinli muhataplarımızla bu konuyu ve sebeplerini tartıştık." yanıtını verdi.

Carney, görüşmede ayrıca tarım ve deniz ürünleri ile elektrikli araçları ele aldıklarını kaydetti.

Çin ile Kanada arasındaki ticari gerilimler

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 2024'te, ABD'de dönemin Başkanı Joe Biden hükümetinin bu konuda attığı adımı izleyerek Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Çin, söz konusu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca Kanada'ya karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

İlk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatan Pekin yönetimi, ayrıca Kanada'dan ithal kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek yüzde 100, deniz ürünleri ve domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Kanada, Meksika ile birlikte Trump'ın tarife artışlarında ilk hedef aldığı ülkeler olmuştu.

Her iki ülke de halen Washington yönetimiyle tarife müzakerelerini sürdürürken ABD ile yaşadıkları gerilim, kendi aralarındaki ticaret sorunlarının çözümünü için inisiyatif yaratıyor.