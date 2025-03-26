Çin'den karbon ticaret pazarını genişletme adımı

Karbon ticaretini genişletme kararı alan Çin'in söz konusu planına yönelik açıklamayı Bakanlık sözcüsü Pei Xiaofei yaptı.

Karbon ticaret pazarını çelik, çimento ve alüminyum eritme endüstrilerine genişletme planının detaylarını açıklayan Bakanlık sözcüsü Pei Xiaofei: "Genişleme planı toplam iklim ısınmasına neden olan karbondioksit hacmini 8 milyar tona çıkaracak ve bu toplam, emisyonların yüzde 60’ından fazlasına denk gelecek" dedi.

Açıklaması yapılan plan, Foreks'te yer alan habere göre, şu anda 2.200 enerji firmasından kaynaklanan yaklaşık 5 milyar ton karbondioksit emisyonunu kapsarken, 1.500 firmayı da emisyonlarını karşılamak için kredi satın almak durumunda bırakacak.