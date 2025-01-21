Çin'den Kırgızistan'a dev enerji yatırımı! Yıllık hedef: 155 milyon kilovatsaat elektrik üretimi

Çin, Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'nin Kemin ilçesinde 100 megavat kapasiteli güneş enerji santrali inşa edecek. Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin yılda 155 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapması planlanıyor.

Santralin temel atma töreninde konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülkeye çağdaş ve çevre dostu enerji kaynaklarını kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, söz konusu projeyle 50 bin ton kömür tasarrufu sağlanacağını ve 500 kişiye de istihdam imkanı sunulacağını ifade etti.

Kasımaliyev, Kırgızistan'da Kambar-Ata HES-1, Kulanak HES, Bala-Saruu HES ve onlarca küçük hidroelektrik santrali gibi çok sayıda büyük ölçekli enerji projesi inşaatlarının sürdüğünü anımsattı. Bu arada bir başka Çin sermayeli şirket de geçen yılın başında Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 400 megavat kapasiteli güneş enerji santrali inşa etmeye başlamıştı.