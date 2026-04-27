Çin'den Meta'ya veto: Manus'un 2 milyar dolarlık devralması engellendi

Çin yönetimi, ABD merkezli Meta'nın Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus'u devralma sürecine müdahale etti. Yetkililer, işlemin yatırım kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Devir işlemi yasaklandı

Çin'in ana ekonomik planlama kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), yürütülen inceleme sonucunda Manus projesinin yabancı bir şirkete devrinin mevzuata uygun bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu satışın yasaklandığı ve tarafların devir bedelini iade etmesi gerektiği ifade edildi.

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kurulan Butterfly Effect PTE. LTD. tarafından geliştirilen Manus uygulaması, çok adımlı görevleri otonom şekilde yerine getirebilmesiyle dikkat çekmiş ve kısa sürede popülerlik kazanmıştı. Meta'nın, Mart 2025'te piyasaya sürülen uygulamayı Aralık 2025'te 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir bedelle satın aldığı öne sürülmüştü.

Şirket Singapur'a taşınmıştı

Devir sürecinin yürütüldüğü dönemde şirketin, internet ve yapay zeka alanında düzenlemelerin daha esnek olduğu Singapur'a taşındığı belirtildi. Meta'nın satın alımın ardından Manus teknolojisini WhatsApp ve Instagram gibi platformlarına entegre etmeye başladığı kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026'da söz konusu devre ilişkin inceleme başlatmıştı. Alınan kararın, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve yatırım ilişkilerinde yeni bir hukuki tartışma başlatabileceği değerlendiriliyor.