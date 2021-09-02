Çin’den mobil taksi şirketlerine ‘rekabet’ uyarısı

Çin, mobil taksi hizmeti veren şirketlere rekabet dışı uygulamalarını düzeltme uyarısında bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) ve ilgili düzenleyici kurum yetkilileri bu sektörde faal 11 şirketin temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede şirketlerden, yıl sonuna dek yapacakları düzenlemelerle adil rekabete aykırı uygulamalarına son vermeleri istendi.

Ehliyetsiz şoförlerin istihdam edilmesi, uzun çalışma saatleri ve çalışanların sosyal güvenceden yoksun olmalarına dair endişeleri dile getiren yetkililer, şirketlere iş pratiklerini gözden geçirme ve hataları düzeltmeye yönelik uyum planlarını yıl sonuna kadar sunmaları talimatı verdi.

Ülkede milyonlarca şoföre istihdam sağlıyor

Didi, Meituan ve T3 gibi şirketlerin başını çektiği mobil taksi hizmeti sektörü, ülkede milyonlarca şoföre istihdam sağlıyor.

Tüm Çin Sendikalar Federasyonu, temmuzda yayımladığı açıklamada, sektörde işçi haklarının korunması çağrısında bulunmuş, çalışanlara sendika kurmalarını tavsiye etmişti.

Çin hükümeti, daha önce tüketici haklarını ve siber güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle "piyasa düzenini bozan" internet uygulamalarının zararlı içeriklerden arındırılması ve yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmış, ayrıca aralarında Alibaba, Baidu, Didi ve Softbank'ın bulunduğu şirketlere tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezaları kesmişti.