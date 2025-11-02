Çin'den Nexperia adımı: İhracat kısıtlamaları gevşetiliyor

Çin Ticaret Bakanlığı, otomotiv çip üreticisi Nexperia'ya yönelik ihracat kısıtlamalarının "uygun koşullar oluştuğunda" gevşetileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kriterler belirtilmeden, "Çin, üretim ve tedarik zincirlerinin güvenliği ve istikrarını tam olarak dikkate almaktadır" ifadeleri yer aldı.

Washington ve Pekin arasındaki ticari gerilimlerin ortasında kalan Nexperia, Hollanda'nın şirketin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Çin'den sevkiyatlarını durdurmuştu. Nexperia'nın ürünlerinin yaklaşık yüzde 70-80'i Çin'de işleniyor.

Kaynaklara göre bu adım, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılan çerçeve anlaşmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde eden şirketin gelirinin yüzde 60'ının otomotiv sektöründen geldiği belirtiliyor. Nexperia'ya yönelik kısıtlamalar, Çin'in ihracat kontrollerini küresel ölçekte nasıl bir baskı aracı olarak kullanabileceğine dair dikkat çekici bir örnek olarak görülüyor. Şirketin diyot ve transistör sevkiyatındaki engeller, Honda'nın Kuzey Amerika'daki üretimini geçici olarak durdurmasına neden olmuştu.