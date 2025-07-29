Çin’den nüfus krizine karşı dev hamle: Çocuk başına yıllık 500 dolar destek

Çin hükümeti, ülke genelinde azalan doğum oranlarını artırmak amacıyla yeni bir teşvik programı başlattı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 yaş altı çocuğu bulunan ailelere her bir çocuk için yıllık 3.600 yuan (yaklaşık 500 dolar) maddi destek sağlanacak.

Açıklamada, uygulamanın 2024 yılı içinde devreye alınacağı ve yılda 20 milyondan fazla ailenin bu programdan yararlanmasının beklendiği belirtildi.

Azalan nüfus alarmı

Çin’in nüfusu son üç yıldır üst üste düşüş gösteriyor. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, 2023 yılında 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2024 yılında 1 milyar 408 milyon 280 bine geriledi.

Uzmanlar, bu düşüşte geçmişte uygulanan katı nüfus politikalarının ve artan ekonomik baskıların etkili olduğunu belirtiyor.

"Tek çocuk" politikasının kalıcı izleri

Çin'de 1980'li yıllardan itibaren uygulanan “tek çocuk” politikası, 2016 yılında iki çocuk izniyle gevşetilmiş, 2021 yılında ise üç çocuğa kadar izin verilerek tamamen kaldırılmıştı. Ancak yapılan reformlara rağmen doğum oranlarındaki düşüş eğilimi tersine çevrilemedi.

Gençler evlenmek ve çocuk sahibi olmak istemiyor

Nüfus politikaları uzmanlarına göre, özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyetleri ve çocuk yetiştirmenin getirdiği ekonomik yük nedeniyle genç nesil evlilik ve çocuk konularında isteksiz davranıyor.

Yeni teşvik programının bu eğilimi ne ölçüde değiştireceği ise önümüzdeki yıllarda netleşecek. Çin hükümeti ise doğum oranlarını artırmak için ilerleyen dönemde farklı destek modelleri geliştirmeyi planlıyor.