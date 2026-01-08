Çin'den Nvidia çiplerine fren!

The Information'ın haberine göre, Çin yönetimi bu hafta bazı yerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerine yönelik siparişleri durdurmalarını istedi.

Pekin'in ayrıca, yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını zorunlu hale getirmeye yönelik adımlar atmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, siparişlerin askıya alınmasına ilişkin talimatın, Çin hükümetinin Nvidia'nın yüksek performanslı çiplerine erişime izin verilip verilmeyeceğini ve bu erişimin hangi koşullar altında sağlanacağını değerlendirdiği bir dönemde verildiği belirtildi.

Stoklamanın önüne geçmeyi amaçlıyor

Bu süreçte Pekin yönetiminin, yerel teknoloji şirketlerinin olası bir karar öncesinde ABD menşeli çipleri stoklamak için harekete geçmesini engellemeyi amaçladığı ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, "Çin, ulusal kalkınmasını kendi güçlerine dayandırmaya kararlıdır ve küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak için tüm taraflarla diyalog ve işbirliğini sürdürmeye isteklidir" ifadelerini kullandı.