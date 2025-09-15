Çin'den Nvidia'ya tekel soruşturması kararı! Hisseler düştü

Çinli düzenleyiciler, yürüttükleri ön soruşturmanın ardından Nvidia Corp.'un tekel karşıtı yasaları ihlal ettiğine karar verdi. Karar, hassas ticaret görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde Washington üzerindeki baskıyı artırdı.

Nvidia hisseleri değer kaybetti

Çin Pazar Düzenleme İdaresi, ABD'li çip üreticisinin antitröst düzenlemelerini ihlal ettiğini belirtti ancak ayrıntılı açıklama yapmadı. Kararın ardından Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,5'in üzerinde değer kaybetti.

Nvidia daha önce, Çin'deki incelemeye ilişkin olarak, düzenleyicilerin Mellanox satın alımına onay vermek için yerel şirketlere tedarikin sürdürülmesini şart koştuğunu açıklamıştı. Şirket ayrıca bu süreçte olası cezalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda yatırımcılarını uyarmıştı.

Nvidia, ağ teknolojisi şirketi Mellanox'u 2020 yılında satın alarak bünyesine katmıştı.