Çin'den Nvidia'ya yeşil ışık: H200 çiplerine ithalat izni verdi

Çin, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin ilk sevkiyatı için ithalat izni verdi.

Gelişme, Pekin yönetiminin artan yapay zeka talebi ile yerli teknoloji üretimini teşvik etme hedefi arasında denge arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Söz konusu onay Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın bu hafta Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verilirken iznin ise birkaç yüz bin adet H200 çipini kapsadığı belirtildi.

İlk aşamada üç büyük şirkete tahsis edildi

Kaynaklar, ilk aşamada verilen onayların ağırlıklı olarak üç büyük Çinli internet şirketine tahsis edildiğini, diğer firmaların ise sonraki ithalat izinleri için bekleme listesinde yer aldığını aktardı. İlk etapta onay alan şirketlerin isimleri ise açıklanmadı.

Çin'den çiplere geçici fren

Öte yandan Çin yönetiminin geçtiğimiz haftalarda bazı yerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerine yönelik siparişlerini geçici olarak durdurmalarını istemişti.

Ayrıca Pekin'in, yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor.