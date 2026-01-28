Çin'den Nvidia'ya yeşil ışık: H200 çiplerine ithalat izni verdi
Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin ilk sevkiyatı için ithalat izni verdi. Kararın, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın bu hafta Çin'e yaptığı ziyaret sırasında alındığı ve birkaç yüz bin adet H200 çipini kapsadığı bildirildi. İlk aşamada ithalat onaylarının üç büyük Çinli internet şirketine tahsis edildiği, diğer firmaların ise sonraki izinler için beklemede olduğu aktarıldı.
Çin, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin ilk sevkiyatı için ithalat izni verdi.
Gelişme, Pekin yönetiminin artan yapay zeka talebi ile yerli teknoloji üretimini teşvik etme hedefi arasında denge arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.
Söz konusu onay Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın bu hafta Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verilirken iznin ise birkaç yüz bin adet H200 çipini kapsadığı belirtildi.
İlk aşamada üç büyük şirkete tahsis edildi
Kaynaklar, ilk aşamada verilen onayların ağırlıklı olarak üç büyük Çinli internet şirketine tahsis edildiğini, diğer firmaların ise sonraki ithalat izinleri için bekleme listesinde yer aldığını aktardı. İlk etapta onay alan şirketlerin isimleri ise açıklanmadı.
Çin'den çiplere geçici fren
Öte yandan Çin yönetiminin geçtiğimiz haftalarda bazı yerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerine yönelik siparişlerini geçici olarak durdurmalarını istemişti.
Ayrıca Pekin'in, yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını artırmaya yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor.