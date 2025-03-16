Çin’den para politikası uyarısı! Gevşeme için doğru zaman bekleniyor

Çin devlet medyası, ülkenin ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla para politikası gevşetilirken doğru zamanlama ve etkinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, yakın vadede daha fazla gevşeme adımı atılmayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı.

Çin Merkez Bankası’na bağlı Financial News, para politikasının ayarlanmasında doğru hızın yakalanmasının önemine dikkat çekti.

"Faiz marjları da göz önünde bulundurulmalı"

Öte yandan, Shanghai Securities News tarafından yayımlanan değerlendirmede, Çin’in para politikasını gevşetme konusunda hala manevra alanı bulunduğu belirtilirken, şu ifadeler yer aldı: "Uygun zamanda faiz oranlarını veya zorunlu karşılık oranlarını düşürmek, gelecekteki belirsizliklere karşı politika araçlarını en iyi şekilde kullanmak anlamına gelir. Çin’in para politikası, ekonomiyi desteklemek ile riskleri önlemek arasında bir denge kurmalı ve bu süreçte Çin-ABD getiri farkları ile yerel bankaların faiz marjları gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır"

Bu açıklamalar, Çin’in ekonomik politikalarında kontrollü bir yaklaşım benimsediğini ve ani bir gevşeme yerine dengeli adımlar atmaya odaklandığını gösteriyor.