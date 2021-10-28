Çin’den Rusya'ya elektrik miktarının artırılması talebi

Çin, Rusya'dan alacağı elektriğin miktarının yaklaşık iki katına çıkarılmasını istedi. Rusya'da elektrik ihracatı yetkisine sahip tek şirket olan Inter RAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Aleksandr Panin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in şirkete elektrik arzını artırması için başvurduğunu söyledi.

Çin'e ayda yaklaşık 285 milyon kilovatsaat elektrik tedarik ettiklerini belirten Panin, "Ayda 555 milyon kilovatsaat talep ettiler. Kasım ve aralık için neredeyse iki kat daha fazla talep edildi ve bunun neredeyse tümünü karşılayacağız. Bu yıl Çin'e rekor düzeyde elektrik sağlamayı umuyoruz." dedi.

Çin'in çok sayıda bölgesinde özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiliyor.

Rusya'nın geçen yıl Çin'e elektrik ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 1,3 azalarak 3 milyar kilovatsaat seviyesine gerilemişti.