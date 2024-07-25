Çin'den Rusya'ya silah yok!

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Çin'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlattı ve bu ziyaretin, uzun bir aradan sonra Çin'e gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce kendisine, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceğini söylediğini kaydeden Zelenskiy, bu konunun Kuleba'nın temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Çin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğine dair açık bir sinyal var. Çin lideri Şi Cinping'in bana Çin'in Rusya'ya silah sağlamayacağını söylediği de doğrulandı. Ukrayna'ya döndükten sonra Bakan'dan ayrıntılı bir rapor bekliyorum."