Çin'den Şanghay'da yeni kısıtlama kararı

Şanghay'ın bazı bölgelerinde koronavirüs bulaş riskini kontrol altına almak için bugün uygulanmaya başlanan yeni tecrit önlemleri kapsamında Minhang bölgesinde ikamet eden vatandaşlara evde kalma çağrısı yapıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Minhang'daki tüm vatandaşlara 11 Haziran'da test uygulanacağı ve testlerin tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı ifade edildi.

Zorunlu testler 23 Haziran'da sona erecek şekilde beş tur olarak gerçekleştirilecek.

Şanghay'da dün semptom göstermeyen dört yeni vaka bildirildi. Vakaların Minhang bölgesinde değil halihazırda karantina altında olan bölgelerde olduğu ifade edildi.

Yeniden kısıtlamalar ile karşı karşıya kalan Şanghay'da geçen hafta tüm kenti kapsayan ve iki ay süren tecrit uygulaması sonlandırılmıştı.

Ancak bulaş zincirini mümkün olan en kısa sürede kırmayı hedefleyen sıfır COVID politikası doğrultusunda bazı yerleşim noktaları, yeniden kapatılmıştı.

Yetkililer bu kapsamında yalnızca pozitif vakaların görüldüğü bölgelerde değil, vakaların yakın temasta bulunduğu kişilerin de yaşadığı ya da ziyaret ettiği bölgelerde hızlıca hareket kısıtlaması ve test zorunluluğu uygulama yoluna gidiyor.