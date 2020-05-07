Çin'den şaşırtan ihracat performansı

07 Mayıs 2020

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, nisan ayında ülkenin ihracatı sürpriz bir şekilde artış gösterdi. Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı. Ekonomistler Çin'de ihracatın nisanda yüzde 15'in üzerinde düşmesini bekliyorlardı. Mart ayında ihracat yüzde 6,6 azalmıştı.

Nisan ayında ithalat ise yüzde 11,2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 14,2 azaldı. Mart ayında ithalatta düşüş sadece yüzde 0,9 olmuştu.

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı merkez olan ve salgına karşı ocak ve şubat aylarında yoğun bir savaş veren Çin'de 2020'nin ilk 4 ayında ihracattaki düşüş yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. İthalatta ilk 4 aylık düşüş yüzde 3,2 oldu.



Çin'in dış ticaret dengesi ise Nisan ayında 4,34 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 6,35 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.

Veriler, yuan cinsinden hesaplandığında ise nisan ayında Çin'in ihracatı yüzde 8,2 artış kaydetmiş oluyor. Yuan bazında ithalat yüzde 10,2 azaldı. Nisan ayında ticaret fazlası 318,15 milyar yuan oldu.



