Çin’den sert adım: ABD merkezli 14 şirket “güvenilmez” ilan edildi

Çin Ticaret Bakanlığı, çoğu ABD merkezli 14 şirketin “güvenilmez kuruluşlar listesi”ne alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, listede yer alan bazı firmaların Tayvan’a anti-drone (insansız hava aracı karşıtı) teknolojileri tedarik ettiği belirtildi. Çin yönetimi, bu şirketlerin ülkenin “ulusal güvenlik ve çıkarlarını ihlal eden eylemlerde” bulunduğunu savundu.

Açıklamada, “güvenilmez kuruluşlar” listesine alınan firmaların Çin pazarındaki yatırım, ticaret ve finansal işlem haklarının sınırlandırılacağı ifade edildi.