Çin'den son 30 yılın en yavaş büyüme performansı

18 Ekim 2019

ABD-Çin ticaret savaşının ve yurt içindeki talep zayıflığının sanayi üretimini olumuz etkilemesinin etkisi ile Çin ekonomisi 3'ncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,0 büyüdü.



Ekonomistler ise 3'ncü çeyrekte yüzde 6,1 büyüme bekliyorlardı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 6,2 olmuştu.



3'ncü çeyrek büyüme oranı ayrıca Çin hükümetinin 2019 yılı için belirlediği yüzde 6,0-6,5 aralığı hedefinin alt bandına gelindiğini gösteriyor. Çin ekonomisinde büyüme 2018 ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde 6,8'lik büyümeden bu yana yavaşlıyor.

Çin'de sanayi üretimi yüzde 5,8, perakende satışlar yüzde 7,8 büyüdü



Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre sanayi üretimi Eylül ayında beklentilerin üzerinde büyüdü. Eylül ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttı. Beklentiler ise üretimin yüzde 5,0 artış göstereceği yönündeydi.



Eylül ayında perakende satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Ağustos ayında yüzde 7,5 olan perakende satış artışının Eylül'de yüzde 7,8 olması bekleniyordu.



Çin'de sabit varlık yatırımları da Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,4 büyüdü. Analistler de yüzde 5,4 büyüme bekliyorlardı. Ocak-Eylül döneminde özel sektörün sabit varlık yatırımları ise yüzde

4,7 arttı. Ocak-Ağustos döneminde yüzde 4,9 büyüme yaşanmıştı.