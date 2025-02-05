Çin'den Trump’ın Gazze planına sert tepki!

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme önerisine karşı çıktığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin savaş sonrası yönetimin temel ilkesi olması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Lin, Gazze'deki halkın zorla yerinden edilmesinin hedef haline getirilmesine karşı olduklarını belirterek, "Umarız tüm taraflar ateşkesi fırsat olarak görerek savaş sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devlet temelinde çözecek doğru yola sokmak ve Orta Doğu'ya kalıcı barışı getirmek için kullanırlar" şeklinde konuştu.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bu bölgede patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağını açıklamıştı. Trump, Gazze'nin büyük bir yıkım alanı haline geldiğini ve burada yaşayan Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde kurulacak yeni yerleşim alanlarına yerleştirilmelerinin daha uygun olacağını savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" demişti.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin" demişti.